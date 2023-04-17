Психолог Екушевская объяснила, почему полезные привычки усваиваются сложнее вредных

Психолог, академический директор Skyeng и Skysmart Анастасия Екушевская рассказала, почему полезные привычки могут усваиваться гораздо сложнее, чем вредные. По словам эксперта, парадокс в том, чтобы снизить дискомфорт, его нужно принять как нормальную часть процесса изменений.

«Стоит позволить себе адаптироваться, сделав перерыв, а также пересмотреть свой подход к формированию привычки и найти более удобный формат. Например, некоторым людям проще достигать каких-то целей в режиме марафонов, поэтому можно устроить для себя «марафон привычек», это поможет превратить процесс в игру, когда у вас есть старт и финал по времени», — сказала Екушевская в беседе с Life.ru.

Как отметила эксперт, важно определить для себя пользу от привычки. Также рекомендуется подготовить для себя условия, которые позволят справиться с трудностями.

«Важно отслеживать маленькие победы в ежедневнике. Это поможет увидеть прогресс. После достижения важных этапов в формировании привычки нужно награждать себя, чтобы получить дофамин и укрепить положительные ассоциации», — пояснила Екушевская.

Она добавила, что желательно делиться своими намерениями с близкими, чтобы те могли поддержать и помочь.

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