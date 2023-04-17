Психолог Екушевская объяснила, почему полезные привычки усваиваются сложнее вредных

Короткая ссылка
Психолог, академический директор Skyeng и Skysmart Анастасия Екушевская рассказала, почему полезные привычки могут усваиваться гораздо сложнее, чем вредные. По словам эксперта, парадокс в том, чтобы снизить дискомфорт, его нужно принять как нормальную часть процесса изменений.
Психолог Екушевская объяснила, почему полезные привычки усваиваются сложнее вредных
  • Gettyimages.ru

«Стоит позволить себе адаптироваться, сделав перерыв, а также пересмотреть свой подход к формированию привычки и найти более удобный формат. Например, некоторым людям проще достигать каких-то целей в режиме марафонов, поэтому можно устроить для себя «марафон привычек», это поможет превратить процесс в игру, когда у вас есть старт и финал по времени», — сказала Екушевская в беседе с Life.ru.

Как отметила эксперт, важно определить для себя пользу от привычки. Также рекомендуется подготовить для себя условия, которые позволят справиться с трудностями.

«Важно отслеживать маленькие победы в ежедневнике. Это поможет увидеть прогресс. После достижения важных этапов в формировании привычки нужно награждать себя, чтобы получить дофамин и укрепить положительные ассоциации», — пояснила Екушевская.

Она добавила, что желательно делиться своими намерениями с близкими, чтобы те могли поддержать и помочь.

Ранее психолог Людмила Суздальцева в беседе с ФАН рассказала об особенностях развития психосоматических болезней. По её словам, иногда случаются ситуации, превышающие возможности психического проживания, и человек не даёт эмоциям выйти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить