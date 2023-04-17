Исследование: 26% москвичей хотели бы занять место своего руководителя

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По результатам исследования сервиса SuperJob, в столице каждый четвёртый сотрудник хотел бы занять кресло генерального директора (26%).
Исследование: 26% москвичей хотели бы занять место своего руководителя
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Из числа тех, кто хотел бы стать руководителем компании, в которой работает, 34% — мужчины и 18% — женщины.

Сотрудники с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц мечтают о руководящих должностях в два раза чаще респондентов с зарплатой до 30 тыс. рублей (30% и 17% соответственно).

Чаще других возглавить компанию, в которой они работают, мечтают разработчики программного обеспечения (32%) и инженеры (32%).

Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН оценил уровень востребованности соискателей старше 50 лет на рынке труда.

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