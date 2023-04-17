Калмыкия представит стенд в рамках ПМЭФ

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Калмыкия впервые представит стенд в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Представители региона проведут переговоры с потенциальными партнёрами и подпишут ряд соглашений.
Калмыкия представит стенд в рамках ПМЭФ
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Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Соответствующих договорённостей достигли советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков и глава Калмыкии Бату Хасиков на встрече в Москве.

«В прошлом году у Калмыкии уже была возможность продемонстрировать свой туристический потенциал в рамках объединённой выставочной экспозиции проекта «Путешествуй». Уникальный культурный колорит и продукция калмыцких производителей стали настоящим открытием для участников презентации», — сказал Кобяков.

Ранее сообщалось, что объявлена архитектура деловой программы ПМЭФ-2023.

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