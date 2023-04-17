Калмыкия представит стенд в рамках ПМЭФ

Калмыкия впервые представит стенд в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Представители региона проведут переговоры с потенциальными партнёрами и подпишут ряд соглашений.

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей».

Соответствующих договорённостей достигли советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков и глава Калмыкии Бату Хасиков на встрече в Москве.

«В прошлом году у Калмыкии уже была возможность продемонстрировать свой туристический потенциал в рамках объединённой выставочной экспозиции проекта «Путешествуй». Уникальный культурный колорит и продукция калмыцких производителей стали настоящим открытием для участников презентации», — сказал Кобяков.

Ранее сообщалось, что объявлена архитектура деловой программы ПМЭФ-2023.