Очевидец рассказал подробности крупного ДТП с грузовиком в Петербурге

В Петербурге в результате серьёзной аварии с участием грузовика в понедельник, 17 апреля, пострадали шесть человек. Очевидец рассказал подробности ДТП.

Авария произошла на пересечении Легковой улицы и Комендантского проспекта, передают «Невские новости» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«Я видел на месте много окровавленных людей — молодые, пожилые. Фура зажала белый Hyundai Solaris. Возле него стояла девушка в крови и гладила собаку. Вероятно, она была в шоке, вела себя спокойно, без нервов. Вообще никто не кричал, не паниковал», — рассказал Андрей, чей регистратор заснял аварию.

Уточняется, что фура протаранила более десяти автомобилей.

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