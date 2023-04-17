Песков заявил, что Путин и Шойгу не обсуждали ситуацию вокруг Артёмовска

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что развитие ситуации вокруг Артёмовска (Бахмута) не обсуждалось в ходе встречи президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.
Песков заявил, что Путин и Шойгу не обсуждали ситуацию вокруг Артёмовска
  • РИА Новости

«Нет, не говорили», — сказал Песков.

17 апреля российский лидер Владимир Путин провёл встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.

В частности, Путин отметил, что первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошёл на очень высоком уровне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить