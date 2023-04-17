Песков заявил, что Путин и Шойгу не обсуждали ситуацию вокруг Артёмовска
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что развитие ситуации вокруг Артёмовска (Бахмута) не обсуждалось в ходе встречи президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.
- РИА Новости
«Нет, не говорили», — сказал Песков.
17 апреля российский лидер Владимир Путин провёл встречу с министром обороны Сергеем Шойгу.
В частности, Путин отметил, что первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошёл на очень высоком уровне.
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