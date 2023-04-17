Песков заявил, что Путин и Шойгу не обсуждали ситуацию вокруг Артёмовска

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что развитие ситуации вокруг Артёмовска (Бахмута) не обсуждалось в ходе встречи президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

РИА Новости

«Нет, не говорили», — сказал Песков. 17 апреля российский лидер Владимир Путин провёл встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. В частности, Путин отметил, что первый этап внезапной проверки Тихоокеанского флота прошёл на очень высоком уровне.