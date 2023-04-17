Песков: введение московского времени в новых регионах правильно с точки зрения символизма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение включить ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области в московскую часовую зону.

На вопрос, какой смысл — политический, экономический или военно-стратегический — лежал в основе этого решения, Песков ответил, что прежде всего географический.

«Но и, конечно, даже если это не подразумевалось, с точки зрения символизма это очень правильно», — сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому во всех четырёх новых регионах устанавливается московский часовой пояс.

30 сентября 2022 года Путин подписал договоры о вхождении четырёх новых субъектов в состав Российской Федерации — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.