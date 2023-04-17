В столичных школах искусств заявили о начале приёмной кампании

Московские школы искусств открыли приём заявок на поступление. Набор детей будет проходить в течение двух месяцев.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

«В Москве работает 151 учреждение трёх ступеней образования: школы искусств, колледжи и высшие учебные заведения. Они есть в каждом районе города, в них обучаются около 80 тыс. детей. Школа искусств — первая ступень в системе подготовки творческих кадров», — говорится в сообщении.

Дети могут обучаться по различным направлениям, среди которых музыкальное, театральное, хореографическое и художественное.

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