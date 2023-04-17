В столичных школах искусств заявили о начале приёмной кампании
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
«В Москве работает 151 учреждение трёх ступеней образования: школы искусств, колледжи и высшие учебные заведения. Они есть в каждом районе города, в них обучаются около 80 тыс. детей. Школа искусств — первая ступень в системе подготовки творческих кадров», — говорится в сообщении.
Дети могут обучаться по различным направлениям, среди которых музыкальное, театральное, хореографическое и художественное.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.