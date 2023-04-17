В столичных школах искусств заявили о начале приёмной кампании

Короткая ссылка
Московские школы искусств открыли приём заявок на поступление. Набор детей будет проходить в течение двух месяцев.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

«В Москве работает 151 учреждение трёх ступеней образования: школы искусств, колледжи и высшие учебные заведения. Они есть в каждом районе города, в них обучаются около 80 тыс. детей. Школа искусств — первая ступень в системе подготовки творческих кадров», — говорится в сообщении.

Дети могут обучаться по различным направлениям, среди которых музыкальное, театральное, хореографическое и художественное.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщил, что лауреатами всероссийского студенческого конкурса «Мой любимый национальный маршрут» стали авторы шести работ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить