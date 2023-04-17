Диетолог Соломатина посоветовала выпивать не более четырёх чашек кофе в день
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При этом людям с повышенным артериальным давлением, а также с повышенной нервной возбудимостью этот напиток противопоказан, подчеркнула она в беседе с «Вечерней Москвой».
«Страдающим от заболеваний желудочно-кишечного тракта и тем, у кого повышена кислотность в организме, тоже следует исключить напиток из рациона», — добавила Соломатина.
Кроме того, специалист рекомендовала не употреблять кофе натощак, так как это может нарушить последующий процесс пищеварения.
Ранее Михаил Гинзбург, доктор медицинских наук, врач-диетолог, научный руководитель журнала «Худеем правильно», в беседе с ФАН рассказал о принципах правильного перехода от поста к обычному режиму питания.