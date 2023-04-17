Найденную мёртвой в ручье Тихвина 16-летнюю школьницу мог насиловать собственный дядя

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Найденную несколько дней назад мёртвой под мостом в Тихвине 16-летнюю девочку мог насиловать её дядя.
Найденную мёртвой в ручье Тихвина 16-летнюю школьницу мог насиловать собственный дядя
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал 78.ru.

Отмечается, что к соответствующему выводу пришла мать школьницы после изучения переписки между дочерью и её знакомыми. По словам женщины, она понятия не имела о происходящем, но, прочитав сообщения, обратилась в полицию с заявлением.

«После того, как я обнаружила переписку, я подала заявление, мы виделись уже в Следственном комитете. Честно говоря, мне пока не верится, что это произошло, я ещё не всё осознала», — рассказала она.

Вместе с этим уточняется, что в день, когда девочка исчезла, дядя спрашивал её, во сколько она закончит школу. Также, по словам женщины, когда пропала её дочь, брат не выходил на связь какое-то время, телефон был выключен.

Ранее сообщалось, что в Петербургском метрополитене мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней школьницы в вагоне поезда.

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