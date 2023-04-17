Турэксперт Месонжник: в России созданы все условия для отдыха семей с детьми

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Член московской «Деловой России», коммерческий директор ООО «Прайм Трэвел», сооснователь проекта oceanview.travel Михаил Месонжник посоветовал тем, кто планирует майские праздники провести вместе с детьми, учитывать их возраст при выборе курорта.

«Всё зависит от возраста детей и пожеланий родителей: активный или пассивный отдых... В России в настоящее время созданы все условия для полноценного отдыха семей с детьми», — заявил специалист в беседе с РИАМО.

В частности, он отметил, что Московская область прекрасно подготовлена к турпотоку на майские праздники. Там много отелей со спа-услугами, с бассейном, фитнесом, оздоровительной медициной.

Также можно выбрать экскурсии, рыбалку и охоту, отдых в заповедных зонах.

Ранее сайт Nation News сообщал, что правительство Катара отменило все ковид-ограничения для туристов.

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