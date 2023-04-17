Турэксперт Месонжник посоветовал планировать отдых на майские праздники заранее

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Член московского отделения «Деловой России», коммерческий директор ООО «Прайм Трэвел», сооснователь проекта oceanview.travel Михаил Месонжник дал советы по организации отдыха тем, кто планирует путешествие в большой компании на майские праздники.
Турэксперт Месонжник посоветовал планировать отдых на майские праздники заранее
  • РИА Новости

В разговоре с РИАМО эксперт отметил, что в связи с предстоящими майскими праздниками путешественникам необходимо планировать поездки заранее.

Важно учесть необходимое количество транспорта, вариантов проживания и питания, а также минимальный набор вещей. Также стоит заранее изучить информацию о достопримечательностях.

Месонжник назвал последствия позднего заказа тура на майские праздники: неоправданно высокая цена на туристические услуги и отказ в бронировании из-за отсутствия мест.

Ранее сайт Nation News сообщил, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.

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