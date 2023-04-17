Турэксперт Месонжник посоветовал планировать отдых на майские праздники заранее

Член московского отделения «Деловой России», коммерческий директор ООО «Прайм Трэвел», сооснователь проекта oceanview.travel Михаил Месонжник дал советы по организации отдыха тем, кто планирует путешествие в большой компании на майские праздники.

В разговоре с РИАМО эксперт отметил, что в связи с предстоящими майскими праздниками путешественникам необходимо планировать поездки заранее.

Важно учесть необходимое количество транспорта, вариантов проживания и питания, а также минимальный набор вещей. Также стоит заранее изучить информацию о достопримечательностях.

Месонжник назвал последствия позднего заказа тура на майские праздники: неоправданно высокая цена на туристические услуги и отказ в бронировании из-за отсутствия мест.

Ранее сайт Nation News сообщил, что правительство России выделило 500 млн рублей в целях уменьшения стоимости пакетных туров по внутрироссийским направлениям в 2023—2024 годах.