Комитет Госдумы одобрил поправки о наказании за содействие решениям, противоречащим законам России

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал поправку, согласно которой в УК России вносится уголовная ответственность и наказание до пяти лет лишения свободы за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия.

Как сообщает РИА Новости, Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьёй 284.3 «Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов».

Предполагается, что за нарушение закона может быть введён штраф от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей либо же человека могут приговорить к лишению свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на тот же срок.

Ранее газета «Известия» писала, что в России могут ввести уголовную ответственность за дипфейки.