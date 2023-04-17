Комитет Госдумы одобрил поправки о наказании за содействие решениям, противоречащим законам России

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Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству поддержал поправку, согласно которой в УК России вносится уголовная ответственность и наказание до пяти лет лишения свободы за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия.
Комитет Госдумы одобрил поправки о наказании за содействие решениям, противоречащим законам России
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьёй 284.3 «Оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов».

Предполагается, что за нарушение закона может быть введён штраф от 300 тыс. рублей до 1 млн рублей либо же человека могут приговорить к лишению свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на тот же срок.

Ранее газета «Известия» писала, что в России могут ввести уголовную ответственность за дипфейки.

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