В Тюменской области наградили медалями многодетных отцов и матерей
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«За заслуги в воспитании детей, сохранении и возрождении семейных ценностей наградить медалью «Материнская слава» 17 человек. Медалью «Отцовская доблесть» — десять человек», — говорится в тексте постановления.
Как уточняется, награждённые проживают в Тюмени, Ишиме, Тобольске и других районах области.
Ранее, по сообщениям интнрнет-издания «Взгляд», уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила интернаты в новых регионах в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство».