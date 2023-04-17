В Тюменской области наградили медалями многодетных отцов и матерей

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Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о награждении медалями «Материнская слава» и «Отцовская доблесть» некоторых жителей региона.
В Тюменской области наградили медалями многодетных отцов и матерей
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«За заслуги в воспитании детей, сохранении и возрождении семейных ценностей наградить медалью «Материнская слава» 17 человек. Медалью «Отцовская доблесть» — десять человек», — говорится в тексте постановления.

Как уточняется, награждённые проживают в Тюмени, Ишиме, Тобольске и других районах области.

Ранее, по сообщениям интнрнет-издания «Взгляд», уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила интернаты в новых регионах в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство».

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