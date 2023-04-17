«Ъ»: бюджетное финансирование магистральной инфраструктуры сократилось в 2,4 раза

В I квартале 2023 года бюджетное финансирование строительства и модернизации магистральной инфраструктуры сократилось в 2,4 раза.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Sherpa Group.

Отмечается, что всего подрядчики на госстройках получили 33,2 млрд рублей, что составляет 20,7% от заложенных в 2023 году расходов.

Ранее стало известно, что более 130 социальных объектов построят в Крыму и Севастополе в рамках госпрограммы по социально-экономическому развитию этих территорий до конца 2027 года.

Президент России Владимир Путин поручил добиться позитивных результатов в развитии дорожной инфраструктуры и ЖКХ.