В России предложили включить бойцов СВО к уязвимым категориям для трудоустройства
«Такой подход соответствует задачам социального предпринимательства — достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества», — приводит ТАСС текст пояснительной записки к законопроекту.
В понедельник, 3 апреля, Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».
Позднее президент России добавил, что забота о защитниках Родины — святая обязанность государства.
По его словам, создаваемый фонд должен стать мощной структурой, которая будет напрямую подчиняться правительству РФ.