В России предложили включить бойцов СВО к уязвимым категориям для трудоустройства

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Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, согласно которому предлагается включить участников и ветеранов СВО в перечень социальной уязвимой категории граждан для их трудоустройства в сфере соцпредпринимательства.

«Такой подход соответствует задачам социального предпринимательства — достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества», — приводит ТАСС текст пояснительной записки к законопроекту.

В понедельник, 3 апреля, Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Позднее президент России добавил, что забота о защитниках Родины — святая обязанность государства.

По его словам, создаваемый фонд должен стать мощной структурой, которая будет напрямую подчиняться правительству РФ.

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