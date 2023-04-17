В России предложили включить бойцов СВО к уязвимым категориям для трудоустройства

Глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, согласно которому предлагается включить участников и ветеранов СВО в перечень социальной уязвимой категории граждан для их трудоустройства в сфере соцпредпринимательства.

«Такой подход соответствует задачам социального предпринимательства — достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества», — приводит ТАСС текст пояснительной записки к законопроекту. В понедельник, 3 апреля, Владимир Путин подписал указ о создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Позднее президент России добавил, что забота о защитниках Родины — святая обязанность государства. По его словам, создаваемый фонд должен стать мощной структурой, которая будет напрямую подчиняться правительству РФ.