Родионенко: чемпионат Европы без российских гимнастов выглядит жалким зрелищем
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«Я смотрю чемпионат Европы в Турции, могу сказать, что турнир выглядит иногда как жалкое зрелище. В мужских соревнованиях ещё есть интересные ребята, а у девчонок и посмотреть не на кого. Куда сейчас идёт без нас европейская спортивная гимнастика? Конкуренция снижается, результаты падают», — цитирует Родионенко ТАСС.
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Третьего марта исполком Международной федерации гимнастики (FIG) продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований.
Ранее Родионенко отметила, что европейские страны начнут отменять соревнования по гимнастике в случае допуска российских и белорусских спортсменов.