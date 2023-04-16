Родионенко: чемпионат Европы без российских гимнастов выглядит жалким зрелищем

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Турции без участия в нём российских гимнастов значительно потерял в зрелищности и конкуренции.

«Я смотрю чемпионат Европы в Турции, могу сказать, что турнир выглядит иногда как жалкое зрелище. В мужских соревнованиях ещё есть интересные ребята, а у девчонок и посмотреть не на кого. Куда сейчас идёт без нас европейская спортивная гимнастика? Конкуренция снижается, результаты падают», — цитирует Родионенко ТАСС.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Третьего марта исполком Международной федерации гимнастики (FIG) продлил отстранение российских гимнастов от международных соревнований.

Ранее Родионенко отметила, что европейские страны начнут отменять соревнования по гимнастике в случае допуска российских и белорусских спортсменов.