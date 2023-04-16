Мишустин поздравил россиян с праздником Пасхи

Российский премьер Михаил Мишустин обратился к согражданам с поздравлениями по случаю праздника Пасхи.

«Пасха — великий православный праздник, который объединяет миллионы людей, помогает постигать христианские заповеди, наполняет сердца искренними чувствами, светлой радостью, стремлением совершать праведные и добрые дела», — говорится в сообщении политика.

Мишустин отметил, что РПЦ ведёт большую работу, укрепляя в России духовно-нравственные ценности, и делает многое для сохранения гражданского мира.

Ранее сообщалось, что ночное пасхальное богослужение началось в храме Христа Спасителя в Москве.

Президент России Владимир Путин посетил в храме Христа Спасителя в Москве пасхальную службу в ночь на 16 апреля.

Вскоре после этого начался пасхальный крестный ход.