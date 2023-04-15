В Оренбургской области сняли введённое из-за метели ограничение движения на участках дорог
- Gettyimages.ru
- © Raul Touzon
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона.
«Все автодороги региона открыты для проезда транспорта», — заявили в правительстве Оренбургской области.
Как указывает агентство, в области с 14 апреля из-за штормового ветра до 27 м/с и метели были введены ограничения движения на нескольких участках дорог, в том числе на федеральной трассе М-5.
13 апреля в Приморье спрогнозировали ухудшение погоды в ближайшее время из-за циклонов.