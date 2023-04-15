В Оренбургской области сняли введённое из-за метели ограничение движения на участках дорог

В правительстве Оренбургской области заявили, что ограничение движения на нескольких участках дорог в регионе, введённое из-за метели, сняли.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона.

«Все автодороги региона открыты для проезда транспорта», — заявили в правительстве Оренбургской области.

Как указывает агентство, в области с 14 апреля из-за штормового ветра до 27 м/с и метели были введены ограничения движения на нескольких участках дорог, в том числе на федеральной трассе М-5.

13 апреля в Приморье спрогнозировали ухудшение погоды в ближайшее время из-за циклонов.