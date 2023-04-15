Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил знак отличия «За заслуги перед ДНР» III степени главе Минздрава России Михаилу Мурашко.

«Особая честь для меня вручить знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Альбертовичу Мурашко», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Он добавил, что медицинской отрасли ДНР оказывается огромная помощь и внимание. По его словам, врачи из других регионов России проделали огромную работу в республике, особенно в сфере профилактического обследования детей.

Ранее сообщалось, что два лечебно-реабилитационных центра МЧС России — «Спасатель» и «Донецкий», направленных на оказание медицинской помощи и реабилитацию, создадут в Донецкой Народной Республике.