Пушилин вручил знак отличия «За заслуги перед ДНР» III степени главе Минздрава России
- РИА Новости
«Особая честь для меня вручить знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени министру здравоохранения Российской Федерации Михаилу Альбертовичу Мурашко», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.
Он добавил, что медицинской отрасли ДНР оказывается огромная помощь и внимание. По его словам, врачи из других регионов России проделали огромную работу в республике, особенно в сфере профилактического обследования детей.
Ранее сообщалось, что два лечебно-реабилитационных центра МЧС России — «Спасатель» и «Донецкий», направленных на оказание медицинской помощи и реабилитацию, создадут в Донецкой Народной Республике.