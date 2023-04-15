Минобороны России: все существующие отсрочки призывников сохраняются

Все существующие на сегодняшний день отсрочки для призывников сохраняются в полном объёме, сообщил начальник управления ГОМУ ГШ ВС России полковник Андрей Бирюков.

«Хочу подчеркнуть, что все существующие сегодня отсрочки для граждан сохраняют свое действие в полном объёме», — заявил Бирюков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о едином реестре военнообязанных и электронных повестках для подлежащих призыву на военную службу.

До этого закон был одобрен Государственной думой и Советом Федерации.

12 апреля в Кремле заявили, что закон об электронных повестках призван упорядочить работу военкоматов.

Подробнее о законе читайте в материале RT.