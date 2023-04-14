Путин одобрил уголовную ответственность за уничтожение краснокнижных растений и грибов

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Российский президент Владимир Путин одобрил закон, предусматривающий введение уголовного наказания за умышленное уничтожение, незаконный сбор или оборот растений и грибов, которые занесены в Красную книгу.
Путин одобрил уголовную ответственность за уничтожение краснокнижных растений и грибов
  • РИА Новости

Документ опубликован на портале правовой информации.

Также это будет касаться особо ценных видов растений и грибов, которые охраняются международными договорами.

За подобное нарушение будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет со штрафом до 1 млн рублей.

При этом за незаконное приобретение или продажу таких растений или грибов с использованием СМИ или интернета, совершённое группой лиц по предварительному сговору, будет грозить срок до девяти лет лишения свободы и штраф в размере до 3 млн рублей.

В июле 2022 года российский лидер подписал закон, разрешающий разводить кур и кроликов на садовых и огородных участках.

Также летом прошлого года глава Минприроды России Александр Козлов заявил, что около 160 видов и подвидов животных было добавлено в российскую Красную книгу.

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