Путин ужесточил наказание за самовольное проникновение на объекты силовых ведомств

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Российский президент Владимир Путин одобрил закон, который предусматривает ужесточение наказания за самовольное проникновение на объекты силовых ведомств, топливно-энергетического комплекса (ТЭК) либо на важные государственные объекты.
Путин ужесточил наказание за самовольное проникновение на объекты силовых ведомств
  • РИА Новости

Закон опубликован на портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в статью 20.17 КоАП.

За самовольное проникновение на охраняемый объект будет грозить, кроме штрафа, арест или обязательные работы.

В частности за проникновение на охраняемый объект Росгвардии, Службы внешней разведки, Федеральной службы безопасности и ряда других силовых ведомств может грозить штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 60 часов, либо арест на срок до десяти суток.

В случае самовольного проникновения на важный гособъект, объект Вооружённых сил России или ТЭК будет грозить штраф в размере от 75 тыс. до 200 тыс. рублей, либо обязательные работы на срок до 120 часов или арест длительностью до 15 суток.

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