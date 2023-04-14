В Крыму военного осудили на два года за неисполнение приказа командира
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК России, Миникин приговорён к наказанию в виде лишения свободы на срок два года в колонии-поселении», — сказал собеседник агентства.
Обвинительный приговор был оглашён 14 апреля.
Ранее Верховный суд Крыма приговорил к десяти годам лишения свободы местного жителя, который пытался поджечь военкомат в Симферополе в мае 2022 года.