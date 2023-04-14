В Крыму военного осудили на два года за неисполнение приказа командира

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Крымский гарнизонный военный суд признал военнослужащего одной из местных воинских частей Александра Миникина виновным в неисполнении приказа командира. Его приговорили к двум годам колонии-поселения.
В Крыму военного осудили на два года за неисполнение приказа командира
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК России, Миникин приговорён к наказанию в виде лишения свободы на срок два года в колонии-поселении», — сказал собеседник агентства.

Обвинительный приговор был оглашён 14 апреля.

Ранее Верховный суд Крыма приговорил к десяти годам лишения свободы местного жителя, который пытался поджечь военкомат в Симферополе в мае 2022 года.

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