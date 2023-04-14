NGS: в Новосибирске сын бывшего депутата Бушкова насмерть сбил женщину

В Новосибирске сын бывшего депутата Алтайского краевого Законодательного собрания Николая Бушкова сбил на машине 45-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась на месте.

Об этом пишет NGS.ru.

«Александр Бушков пояснил, что в компании друзей на автомобиле Geely Tugella рано утром отправился на шиномонтаж. После того как произошло ДТП, он испугался и уехал с места ДТП, но потом сам позвонил в полицию и сдался», — сообщил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области позднее рассказали, что в отношении водителя следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжённое с оставлением места его совершения»).

Отмечается, что в настоящее время мужчине избирается мера пресечения свободы в суде.

По его словам, он употребил алкоголь уже после происшествия.

В конце марта пьяный водитель сбил двоих детей в Тынде, десятилетняя девочка погибла, 13-летний мальчик получил тяжёлые травмы.

18 марта в УГИБДД по региону сообщили, что два человека погибли и ещё четыре пострадали в результате столкновения автобуса Iveco и автомобиля Kia Cerato на улице Гагарина в Пензе.