МИД России: США начали выдавать визы российской делегации для участия в заседании СБ ООН
- РИА Новости
Об этом, как пишет РИА Новости, рассказали в МИД России.
При этом в ведомстве уточнили, что «сохраняется тупиковая ситуация с выдачей виз для российских журналистов, которые должны освещать работу нашей делегации в Совете Безопасности ООН».
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что председательство России в Совете Безопасности ООН будет насыщенным. По его словам, российская сторона намерена реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом организации.