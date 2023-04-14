МИД России: США начали выдавать визы российской делегации для участия в заседании СБ ООН

США начали выдавать визы российской делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для участия в заседаниях СБ ООН.

Об этом, как пишет РИА Новости, рассказали в МИД России.

При этом в ведомстве уточнили, что «сохраняется тупиковая ситуация с выдачей виз для российских журналистов, которые должны освещать работу нашей делегации в Совете Безопасности ООН».

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что председательство России в Совете Безопасности ООН будет насыщенным. По его словам, российская сторона намерена реализовывать все свои права, оставаясь ответственным членом организации.