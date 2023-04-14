Адвокат Краснов раскрыл подробности скандала с насилием над детьми в спецшколе Екатеринбурга

Адвокат одного из воспитанников спецшколы №124 в Екатеринбурге Георгий Краснов рассказал подробности ситуации в учреждении, откуда начала поступать информация о насилии над детьми.

По словам Краснова, как-то раз на состоявшемся в школе собрании одному мальчику «вынесли приговор» за оплошность, после чего двое воспитанников 15 лет и ещё несколько детей помладше издевались над ним на протяжении нескольких недель.

В разговоре с kp.ru адвокат уточнил, что подобные виды «наказаний» в школе мог ввести один из воспитателей — пенсионер, живущий по «воровским понятиям».

Ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца подростка, обвиняемого в сексуальном насилии над воспитанниками спецшколы №124. Второй подозреваемый сбежал.

Также стало известно об отстранении от обязанностей директора спецшколы.