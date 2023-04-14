Адвокат Краснов раскрыл подробности скандала с насилием над детьми в спецшколе Екатеринбурга

Короткая ссылка
Адвокат одного из воспитанников спецшколы №124 в Екатеринбурге Георгий Краснов рассказал подробности ситуации в учреждении, откуда начала поступать информация о насилии над детьми.
Адвокат Краснов раскрыл подробности скандала с насилием над детьми в спецшколе Екатеринбурга
  • РИА Новости

По словам Краснова, как-то раз на состоявшемся в школе собрании одному мальчику «вынесли приговор» за оплошность, после чего двое воспитанников 15 лет и ещё несколько детей помладше издевались над ним на протяжении нескольких недель.

В разговоре с kp.ru адвокат уточнил, что подобные виды «наказаний» в школе мог ввести один из воспитателей — пенсионер, живущий по «воровским понятиям».

Ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца подростка, обвиняемого в сексуальном насилии над воспитанниками спецшколы №124. Второй подозреваемый сбежал.

Также стало известно об отстранении от обязанностей директора спецшколы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить