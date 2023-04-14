На столичных ярмарках выходного дня будут работать 18 передвижных ветлабораторий
- РИА Новости
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.
Председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин заявил, что москвичи могут быть уверены в качестве продуктов на ярмарках.
«Именно для этого в Москве продукция растительного и животного происхождения перед отправкой на ярмарочные прилавки проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу. Например, свежие овощи и фрукты проверяют на содержание нитратов, а дикорастущие ягоды и грибы — на радионуклиды», — сообщил он.
По его словам, также на местах будут работать 18 передвижных лабораторий.
Ранее глава Союза торговых центров Булат Шакиров в беседе с НСН высказался о ситуации с посещаемостью ТЦ.