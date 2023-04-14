Задержан седьмой подозреваемый по делу об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Как отметили в региональном СУ СК, 20-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции в аэропорту Челябинска при попытке выехать с территории Российской Федерации.
Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство).
Ранее сообщалось, что подростка сначала избили, после чего один из нападавших зарезал его.
По данным kp.ru, вечером 9 апреля около десяти молодых людей встретились возле ТРК «Космос», там же завязалась драка.