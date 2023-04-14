Задержан седьмой подозреваемый по делу об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске

По делу об убийстве 17-летнего подростка в Челябинске задержан седьмой подозреваемый.

Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в региональном СУ СК, 20-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции в аэропорту Челябинска при попытке выехать с территории Российской Федерации.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство).

Ранее сообщалось, что подростка сначала избили, после чего один из нападавших зарезал его.

По данным kp.ru, вечером 9 апреля около десяти молодых людей встретились возле ТРК «Космос», там же завязалась драка.