Суд приговорил российского военного к десяти годам колонии за убийство росгвардейца
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на апелляционное определение окружного суда.
«Судебная коллегия определила приговор Крымского гарнизонного военного суда от 8 декабря 2022 года в отношении Усенко Алексея Владимировича оставить без изменения», — говорится в документе.
Ранее Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу против штаб-сержанта Национальной гвардии Украины Евгения Ткаченко.
Также сообщалось, что СК направил в Генпрокуратуру 30 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих.