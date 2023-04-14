Суд приговорил российского военного к десяти годам колонии за убийство росгвардейца

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Южный окружной военный суд подтвердил приговор Крымского военного суда, приговорившего военнослужащего к десяти годам колонии.
Суд приговорил российского военного к десяти годам колонии за убийство росгвардейца
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на апелляционное определение окружного суда.

«Судебная коллегия определила приговор Крымского гарнизонного военного суда от 8 декабря 2022 года в отношении Усенко Алексея Владимировича оставить без изменения», — говорится в документе.

Ранее Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу против штаб-сержанта Национальной гвардии Украины Евгения Ткаченко.

Также сообщалось, что СК направил в Генпрокуратуру 30 уголовных дел в отношении украинских военнослужащих.

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