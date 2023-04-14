Шойгу поручил проинформировать иностранных военных атташе о проверке ТОФ

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил своему заместителю Александру Фомину проинформировать военных атташе других стран о задачах внезапной проверки Тихоокеанского флота.

Соответствующее заявление он сделал на совещании с руководящим составом Министерства обороны России.

«Заместителю министра обороны Российской Федерации Фомину Александру Васильевичу организовать доведение до военных атташатов информации о задачах внезапной проверки Тихоокеанского флота», — сказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что Тихоокеанский флот в полном составе поднят по тревоге и приведён в высшую степень готовности в рамках практики проведения внезапных проверок.