Глава Рособрнадзора Музаев назвал число подавших заявки на сдачу ЕГЭ учащихся из новых регионов

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, сколько школьников из новых регионов России подали заявки на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2023 году.

По состоянию на 1 февраля в ДНР на участие в ЕГЭ заявились 1112 учеников, в ЛНР — 701 ученик, сообщил Музаев в интервью URA.RU.

По его словам, от Запорожской области заявки подали 179 выпускников.

«По Херсонской области пока желающих нет. В случае их появления мы предоставим им возможность принять участие в ЕГЭ», — резюмировал глава Рособрнадзора.

Ранее депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Александр Толмачёв в беседе с Nation News прокомментировал меры соцподдержки для жителей новых регионов России.