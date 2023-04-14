Глава Рособрнадзора Музаев назвал число подавших заявки на сдачу ЕГЭ учащихся из новых регионов

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, сколько школьников из новых регионов России подали заявки на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2023 году.
Глава Рособрнадзора Музаев назвал число подавших заявки на сдачу ЕГЭ учащихся из новых регионов
  • РИА Новости

По состоянию на 1 февраля в ДНР на участие в ЕГЭ заявились 1112 учеников, в ЛНР — 701 ученик, сообщил Музаев в интервью URA.RU.

По его словам, от Запорожской области заявки подали 179 выпускников.

«По Херсонской области пока желающих нет. В случае их появления мы предоставим им возможность принять участие в ЕГЭ», — резюмировал глава Рособрнадзора.

Ранее депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Александр Толмачёв в беседе с Nation News прокомментировал меры соцподдержки для жителей новых регионов России.

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