Консультант Бургазлиев оценил стратегию китайских автобрендов на российском рынке

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев выразил мнение, что новым брендам автомобилей из КНР, чтобы закрепиться в России, придётся выстраивать взвешенную маркетинговую политику.

Нехватка новых автомобилей в России привела к появлению на рынке новых марок и моделей, однако этот процесс во многом хаотичен, сообщил он в беседе с «Известиям».

Это может привести к усилению конкуренции среди дилеров, что выгодно для покупателя, поскольку из-за конкуренции они будут вынуждены снижать цены. Но в долгосрочной перспективе потребуется более цивилизованная модель работы.

«Чтобы закрепиться в нашей стране, новым брендам из КНР крайне важно проработать грамотную маркетинговую политику. Для этого необходима команда специалистов, понимающая особенности российского автомобильного рынка», — подчеркнул Бургазлиев.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.