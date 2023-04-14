Консультант Бургазлиев оценил стратегию китайских автобрендов на российском рынке

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Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев выразил мнение, что новым брендам автомобилей из КНР, чтобы закрепиться в России, придётся выстраивать взвешенную маркетинговую политику.
Консультант Бургазлиев оценил стратегию китайских автобрендов на российском рынке
  • AP

Нехватка новых автомобилей в России привела к появлению на рынке новых марок и моделей, однако этот процесс во многом хаотичен, сообщил он в беседе с «Известиям».

Это может привести к усилению конкуренции среди дилеров, что выгодно для покупателя, поскольку из-за конкуренции они будут вынуждены снижать цены. Но в долгосрочной перспективе потребуется более цивилизованная модель работы.

«Чтобы закрепиться в нашей стране, новым брендам из КНР крайне важно проработать грамотную маркетинговую политику. Для этого необходима команда специалистов, понимающая особенности российского автомобильного рынка», — подчеркнул Бургазлиев.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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