Гастроэнтеролог Ломова назвала яйца полезным диетическим продуктом

Врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Валерия Ломова сообщила, что в яйцах содержатся витамины и микроэлементы, которые необходимы организму.

В курином яйце содержится много белка, витамина В9, умеренное количество полиненасыщенных жиров, а также микроэлементы селен, цинк, фосфор и кальций, сообщила она в беседе с «Известиями».

Кроме того, в продукте содержится лецитин, необходимый для работы мозга, и холин — вещество, улучшающее состояние желчи.

Умеренное употребление яиц является профилактической мерой предупреждения развития сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула гастроэнтеролог. По её словам, здоровый человек может употреблять одно — три яйца в день.

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