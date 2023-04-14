Курганмашзавод передал Минобороны партию БМП-3 с дополнительной защитой

Курганмашзавод, входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех», передал Министерству обороны России партию боевых машин пехоты БМП-3 с дополнительной защитой.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию.

«Курганмашзавод в рамках выполнения гособоронзаказа I квартала отгрузил партию БМП-3», — говорится в заявлении.

Отмечается, что военная техника прошла все ходовые и стрельбовые испытания и уже принята военным ведомством.

Уточняется, что данные БМП-3 оснащены основным прицелом наводчика-оператора «Содема» и дополнительными комплектами защиты в виде броневых экранов и решёток.

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