Эксперт в области ЖКХ Зубик прокомментировал новые правила поверки счётчиков на газ

Основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик рассказал, кого коснётся новый ГОСТ для счётчиков на газ, утверждённый в 2023 году.

«ГОСТ касается не всех счётчиков на газ. Например, он не распространяется на типы приборов учёта с программным обеспечением», — сообщил специалист в беседе с Life.ru.

Он посоветовал жильцам выяснить, какой тип счётчика установлен в доме и когда наступает срок поверки. Если необходимо и во избежание штрафов нужно поверить его по новым стандартам.

Новые правила вступают в силу с 1 мая 2023 года. В перспективе ожидается введение новых стандартов и для других видов приборов учёта.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.