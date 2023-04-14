Эксперт в области ЖКХ Зубик прокомментировал новые правила поверки счётчиков на газ
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«ГОСТ касается не всех счётчиков на газ. Например, он не распространяется на типы приборов учёта с программным обеспечением», — сообщил специалист в беседе с Life.ru.
Он посоветовал жильцам выяснить, какой тип счётчика установлен в доме и когда наступает срок поверки. Если необходимо и во избежание штрафов нужно поверить его по новым стандартам.
Новые правила вступают в силу с 1 мая 2023 года. В перспективе ожидается введение новых стандартов и для других видов приборов учёта.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с НСН высказалась об инициативе включить установку умных счётчиков в тарифы ЖКХ.