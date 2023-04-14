В Челябинской области ребёнок сорвался с высоты во время прогулки по заброшенной стройке

В Миассе (Челябинская область) 10-летний мальчик во время прогулки на заброшенной стройке упал с почти шестиметровой высоты.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр областной Поисково-спасательной службы (ПСС).

Мальчик получил серьёзную травму левого бедра, уточнили в ПСС. Вместе с тем там отметили, что друзья пострадавшего обратились за помощью к сотрудникам полиции, а те, в свою очередь, вызвали спасателей и скорую помощь.

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Уфе спасатели помогли выбраться из канализационного колодца десятилетнему мальчику и собаке, которые провалились в него во время прогулки.