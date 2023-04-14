В Челябинской области ребёнок сорвался с высоты во время прогулки по заброшенной стройке
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр областной Поисково-спасательной службы (ПСС).
Мальчик получил серьёзную травму левого бедра, уточнили в ПСС. Вместе с тем там отметили, что друзья пострадавшего обратились за помощью к сотрудникам полиции, а те, в свою очередь, вызвали спасателей и скорую помощь.
Ранее сайт Newinform сообщал, что в Уфе спасатели помогли выбраться из канализационного колодца десятилетнему мальчику и собаке, которые провалились в него во время прогулки.