В Челябинской области ребёнок сорвался с высоты во время прогулки по заброшенной стройке

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В Миассе (Челябинская область) 10-летний мальчик во время прогулки на заброшенной стройке упал с почти шестиметровой высоты.
В Челябинской области ребёнок сорвался с высоты во время прогулки по заброшенной стройке
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-центр областной Поисково-спасательной службы (ПСС).

Мальчик получил серьёзную травму левого бедра, уточнили в ПСС. Вместе с тем там отметили, что друзья пострадавшего обратились за помощью к сотрудникам полиции, а те, в свою очередь, вызвали спасателей и скорую помощь. 

Ранее сайт Newinform сообщал, что в Уфе спасатели помогли выбраться из канализационного колодца десятилетнему мальчику и собаке, которые провалились в него во время прогулки.

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