Диетолог Евстигнеева предупредила о возможных проблемах с ЖКТ при неправильном выходе из поста

Гастроэнтеролог, диетолог к. м. н. Гузель Евстигнеева посоветовала тем, кто постился, переходить к обычному режиму питания постепенно.

Обильное застолье на Пасху может закончиться болевым синдромом, а также развитием заболеваний ЖКТ, такими как воспаление желчного пузыря (холецистит) или поджелудочной железы (панкреатит), объяснила специалист в беседе с «Москвой 24».

«Начинать выход из поста лучше всего с легкоусвояемых белков. Это может быть нежирная рыба, морепродукты, курица или индейка. Плюс лёгкий гарнир из крупы или любых овощей», — отметила Евстигнеева.

Ранее доктор медицинских наук врач-диетолог, научный руководитель журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург в беседе с ФАН рассказал о принципах правильного перехода от поста к обычному режиму питания.