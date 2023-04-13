В Челябинске открыли самую большую в регионе медицинскую лабораторию
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Об этом сообщает ОТР.
Основной анализ крови делается за семь минут, и за это время врачи успевают осмотреть пациента.
«Мы сканируем эту пробирку, и система, все анализаторы уже понимают, что из неё необходимо сделать. То есть она ставится на борт необходимого анализатора, и дальше процесс идёт автоматически», — сказала заведующая лабораторией Ольга Бондаренко.
В сутки медучреждение обслуживает до 300 пациентов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что медицинские организации Московской области получат 39 новых машин неотложной помощи в 2023 году.