В Челябинске открыли самую большую в регионе медицинскую лабораторию

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В Челябинске начала работу самая большая в регионе медицинская лаборатория. Она может проводить более 5 млн анализов в год.
В Челябинске открыли самую большую в регионе медицинскую лабораторию
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Об этом сообщает ОТР.

Основной анализ крови делается за семь минут, и за это время врачи успевают осмотреть пациента.

«Мы сканируем эту пробирку, и система, все анализаторы уже понимают, что из неё необходимо сделать. То есть она ставится на борт необходимого анализатора, и дальше процесс идёт автоматически», — сказала заведующая лабораторией Ольга Бондаренко.

В сутки медучреждение обслуживает до 300 пациентов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что медицинские организации Московской области получат 39 новых машин неотложной помощи в 2023 году.

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