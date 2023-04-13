В Ставрополье догазифицируют 11 тысяч домов

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В Ставропольском крае догазифицируют более 11 тыс. домов и 27 социальных объектов, заявил губернатор Владимир Владимиров на заседании федерального штаба по газификации.
В Ставрополье догазифицируют 11 тысяч домов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

«Мы взяли хорошие темпы — около четырёх тысяч домохозяйств уже обеспечены газом. Были приняты все необходимые решения, связанные с льготированием закупки газового оборудования», — сказал Владимиров.

Принято в работу более 4,3 тыс. заявок.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 770 км газопроводов построят в Московской области по президентскому проекту «Социальная газификация» в 2023 году.

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