В Ставрополье догазифицируют 11 тысяч домов
- РИА Новости
Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.
«Мы взяли хорошие темпы — около четырёх тысяч домохозяйств уже обеспечены газом. Были приняты все необходимые решения, связанные с льготированием закупки газового оборудования», — сказал Владимиров.
Принято в работу более 4,3 тыс. заявок.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более 770 км газопроводов построят в Московской области по президентскому проекту «Социальная газификация» в 2023 году.