Подмосковье посетили 4,4 млн туристов с начала года

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В январе — марте 2023 года Московскую область посетили более 4,4 млн человек, что на 7,3% больше, чем годом ранее.
Подмосковье посетили 4,4 млн туристов с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

В числе самых популярных направлений: Дмитров, Коломна и Одинцово.

Также туристы посещали Сергиев Посад, Истру и Серпухов.

Как отметили в ведомстве, интерес у гостей вызывает и активный отдых на горнолыжных комплексах, и экскурсии, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В 2022 году регион принял более 22 млн человек.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области запустят новые туристические маршруты в 2023 году.

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