Подмосковье посетили 4,4 млн туристов с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.
В числе самых популярных направлений: Дмитров, Коломна и Одинцово.
Также туристы посещали Сергиев Посад, Истру и Серпухов.
Как отметили в ведомстве, интерес у гостей вызывает и активный отдых на горнолыжных комплексах, и экскурсии, передаёт интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В 2022 году регион принял более 22 млн человек.
Ранее сообщалось, что в Новосибирской области запустят новые туристические маршруты в 2023 году.