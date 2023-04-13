В Тюменской области увеличили сумму грантовой поддержки молодых предпринимателей

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В Тюменской области продолжают принимать заявки на грантовую поддержку молодых предпринимателей. По итогам отбора они смогут претендовать на грант до 500 тыс. рублей. В целом сумма финансирования увеличена в три раза.
В Тюменской области увеличили сумму грантовой поддержки молодых предпринимателей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вслух.ру».

«В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» жители Тюменской области в возрасте от 14 до 25 лет могут сейчас подать заявку и по итогам конкурса получить финансирование на развитие своего дела», — заявил глава Департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона Антон Машуков.

Как уточнили в информационном центре правительства области, документы и заявления на поддержку можно подать в центре «Мой бизнес», передаёт megatyumen.ru.

Ранее сообщалось, что в Москве открыли приём заявок на гранты для бизнеса на покупку оборудования.

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