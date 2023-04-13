К Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла присоединились ещё восемь компаний

К Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» присоединились ещё восемь компаний. Организация создана по инициативе Российского экологического оператора (РЭО).

Об этом сообщает телеканал «360».

«Организация открыта для всех тех, чья деятельность соответствует принципам экономики замкнутого цикла, а также критериям, указанных в национальном проекте «Экология», федеральных проектов по ТКО, отдельным видам отходов и циркулярной экономике», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Всего за I квартал 2023 года в ассоциацию вступили 15 организаций.

Ранее сообщалось, что в Белогорском и Сакском районах Крыма построят два экотехнопарка, общая мощность которых составит 700 тыс. т.