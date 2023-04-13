К Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла присоединились ещё восемь компаний
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Организация открыта для всех тех, чья деятельность соответствует принципам экономики замкнутого цикла, а также критериям, указанных в национальном проекте «Экология», федеральных проектов по ТКО, отдельным видам отходов и циркулярной экономике», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Всего за I квартал 2023 года в ассоциацию вступили 15 организаций.
Ранее сообщалось, что в Белогорском и Сакском районах Крыма построят два экотехнопарка, общая мощность которых составит 700 тыс. т.