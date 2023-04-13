К Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла присоединились ещё восемь компаний

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К Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» присоединились ещё восемь компаний. Организация создана по инициативе Российского экологического оператора (РЭО).
К Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла присоединились ещё восемь компаний
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Организация открыта для всех тех, чья деятельность соответствует принципам экономики замкнутого цикла, а также критериям, указанных в национальном проекте «Экология», федеральных проектов по ТКО, отдельным видам отходов и циркулярной экономике», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Всего за I квартал 2023 года в ассоциацию вступили 15 организаций.

Ранее сообщалось, что в Белогорском и Сакском районах Крыма построят два экотехнопарка, общая мощность которых составит 700 тыс. т.

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