В Краснодарском крае построят экопромышленный парк
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Компании, занимающиеся утилизацией отходов пластика, бумаги, стекла, выразили готовность стать резидентами парка. Мощность переработки на их объектах может достигать 70 тыс. т в год. Потенциальные резиденты уже приступили к предпроектным исследованиям и сбору информации для проектирования производств», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
По его словам, РЭО предоставляет резидентам меры поддержки.
Также предусмотрены льготы и другие меры господдержки.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ликвидирована крупная несанкционированная свалка.