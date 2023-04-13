В Краснодарском крае построят экопромышленный парк

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В Краснодарском крае планируют построить экопромышленный парк в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
В Краснодарском крае построят экопромышленный парк
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Компании, занимающиеся утилизацией отходов пластика, бумаги, стекла, выразили готовность стать резидентами парка. Мощность переработки на их объектах может достигать 70 тыс. т в год. Потенциальные резиденты уже приступили к предпроектным исследованиям и сбору информации для проектирования производств», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По его словам, РЭО предоставляет резидентам меры поддержки.

Также предусмотрены льготы и другие меры господдержки.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ликвидирована крупная несанкционированная свалка.

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