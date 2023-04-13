В Краснодарском крае построят экопромышленный парк

В Краснодарском крае планируют построить экопромышленный парк в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Компании, занимающиеся утилизацией отходов пластика, бумаги, стекла, выразили готовность стать резидентами парка. Мощность переработки на их объектах может достигать 70 тыс. т в год. Потенциальные резиденты уже приступили к предпроектным исследованиям и сбору информации для проектирования производств», — заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

По его словам, РЭО предоставляет резидентам меры поддержки.

Также предусмотрены льготы и другие меры господдержки.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области ликвидирована крупная несанкционированная свалка.