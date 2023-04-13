В Нижегородской области подсчитали стоимость пасхального стола в 2023 году

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Пасхальный стол в Нижегородской области в 2023 году оценили в 825 рублей.
В Нижегородской области подсчитали стоимость пасхального стола в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на замглавы Нижегородстата Елену Груздеву.

За год в регионе из праздничного набора больше всего подорожала сметана — на 10,8%. Молоко и творог — на 9,5 и 7% соответственно.

Стоимость сахара, яиц и муки, наоборот, снизилась: на 33,9 и 5%.

Тем временем в Крымстате рассказали, сколько нужно потратить для приготовления 2,2 кг куличей, передаёт «Крым 24». Учитывалась стоимость сливочного масла, сметаны, молока, яиц, сахара, муки, изюма и дрожжей.

Выяснилось, что потребуется 636,82 рубля.

Ранее диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов посоветовал при покупке пельменей в магазине внимательно изучать состав продукта.

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