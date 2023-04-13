Патрушев в КБР посетил базу спецназа Росгвардии и центр по борьбе с экстремизмом
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Кабардино-Балкарии посетил базу подразделений сил специального назначения Росгвардии и Центр по противодействию экстремизму МВД.
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, Патрушев также возложил цветы к мемориальному комплексу памяти погибшим сотрудникам Управления Росгвардии по КБР.
В феврале Патрушев провёл совещание в Челябинске, посвящённое вопросам нацбезопасности.
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