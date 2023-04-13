Депутат Чаплин разъяснил правила наведения порядка на дачных участках

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Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил о правилах наведения порядка на территории дачных участков и о штрафах, которые грозят за ненадлежащую утилизацию мусора.
Депутат Чаплин разъяснил правила наведения порядка на дачных участках
  • РИА Новости

«Давайте обсудим защиту прав и интересов дачников — обычно в СНТ оборудована специальная зона или контейнер, куда дачники вправе выбрасывать мусор со своего участка, за исключением строительного и крупногабаритного мусора. Если вы выкидываете ветки или другой мусор самовольно за территорию, то заплатите штраф до 7000 рублей», — заявил Чаплин в беседе с ФАН.

По его словам, сжигать мусор на своём участке нельзя. Депутат предостерёг и от закапывания мусора на территории дачи, поскольку можно нарушить состояние почвы и общую экологию.

«Закапывать ветки и листья можно только в тех местах, которые соответствуют всем санитарным требованиям. Лучше изготовить из природных отходов компост, который будет удобрять вам почву. Если у вас была стройка на участке, то, конечно, надо заказать специальную машину, которая увезёт мусор и утилизирует по всем правилам», — пояснил Чаплин.

Ранее газета «Известия» сообщала, что жители России рассказали о качествах, которыми должна обладать идеальная дача. По словам 39% респондентов, в их число должны входить водоснабжение и канализация, а 38% считают — тепло в доме.

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