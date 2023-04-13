Психолог Суздальцева: любая психосоматическая болезнь решает какую-либо задачу

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Психолог Людмила Суздальцева рассказала об особенностях развития психосоматических болезней. По её словам, иногда случаются ситуации, превышающие возможности психического проживания, и человек не даёт эмоциям выйти.
Психолог Суздальцева: любая психосоматическая болезнь решает какую-либо задачу
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«Например, человек не умеет испытывать злость и не допускает в себе это чувство», — заявила эксперт в беседе с ФАН.

По её словам, человек «закупоривает» злость, и в результате начинается соматическое проживание реакции на действительность.

«В случае, например, со спиной — у каждого она болит по-своему. По какой причине она болит, можно выяснить только в длительной психотерапевтической работе. Сразу никто не сможет определить», — считает Суздальцева.

Как отметила эксперт, любая психосоматическая болезнь призвана решить какую-либо задачу.

«Если взрослый человек устаёт, он тоже может заболеть, тогда это легитимный способ отдохнуть. У каждого по-своему», — добавила она.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва беседе с НСН рассказала о пользе супов.

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