Психолог Суздальцева: любая психосоматическая болезнь решает какую-либо задачу
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«Например, человек не умеет испытывать злость и не допускает в себе это чувство», — заявила эксперт в беседе с ФАН.
По её словам, человек «закупоривает» злость, и в результате начинается соматическое проживание реакции на действительность.
«В случае, например, со спиной — у каждого она болит по-своему. По какой причине она болит, можно выяснить только в длительной психотерапевтической работе. Сразу никто не сможет определить», — считает Суздальцева.
Как отметила эксперт, любая психосоматическая болезнь призвана решить какую-либо задачу.
«Если взрослый человек устаёт, он тоже может заболеть, тогда это легитимный способ отдохнуть. У каждого по-своему», — добавила она.
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