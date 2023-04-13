Вице-спикер парламента Крыма Бобков заявил, что флоту НАТО нечего делать в Чёрном море

Флоту НАТО нечего делать в Чёрном море, так как его присутствие станет фактором страшнейшей дестабилизации в регионе. Об этом заявил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

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«Кораблям НАТО нечего делать в Чёрном море. Полнокровное присутствие флота Североатлантического альянса является страшнейшим фактором дестабилизации и несёт угрозу всем причерноморским странам, включаю Турцию», — сказал Бобков. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее призвал превратить Чёрное море во внутренние воды Североатлантического альянса и заявил о необходимости демилитаризации моря. Бобков также отметил, что понятия «НАТО» и «демилитаризация» противоречат друг другу.