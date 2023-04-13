Методист Франштейн заявил о важности развития творческих способностей у детей

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Методист онлайн-школы Skysmart Максим Франштейн рассказал о полезных навыках, которые формируются у человека благодаря творческим занятиям.
Методист Франштейн заявил о важности развития творческих способностей у детей
  • Gettyimages.ru

В беседе с ФАН он отметил, что все занятия, которыми дети занимаются в различных кружках, это не просто набор техник, поскольку любая работа, предполагающая самовыражение, требует креативности.

«Дело в том, что помимо креативности, творческие занятия развивают и другие навыки. Например, управление эмоциями — дети учатся выражать и идентифицировать свои чувства», — заявил эксперт.

По его словам, творческие занятия помогают развивать и критическое мышление.

«Любые творческие занятия развивают в детях целый комплекс навыков и умений, и работая с учениками, я замечаю явную взаимосвязь между креативностью и академическими успехами: чем больше творчества в жизни ученика, тем лучше его оценки по школьным дисциплинам», — отметил Франштейн.

Ранее газета «Известия» сообщала, что большинство девятиклассников (61%) рассматривают возможность продолжения обучения в колледже.

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