В Государственную думу внесли поправки о наказании за содействие решениям международных организаций, противоречащим российскому законодательству.

Об этом информирует пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Соответствующие поправки предлагается закрепить в Уголовном кодексе России.

Тажке подготовлены инициативы о наделении российского президента полномочиями по защите россиян в случае принятия международными органами решений, противоречащих законодательству России.

Поправки были подготовлены депутатами под руководством председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Это решение позволит нам защитить страну от незаконных, недружественных и агрессивных действий различных международных организаций», — сказал Володин.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия проводит кардинальный пересмотр отношений с международными организациями, нарушившими свои обязательства.