В Госдуму внесли поправки о наказании за содействие противоречащим законам России решениям

Короткая ссылка
В Государственную думу внесли поправки о наказании за содействие решениям международных организаций, противоречащим российскому законодательству.
В Госдуму внесли поправки о наказании за содействие противоречащим законам России решениям
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба нижней палаты российского парламента. 

Соответствующие поправки предлагается закрепить в Уголовном кодексе России.

Тажке подготовлены инициативы о наделении российского президента полномочиями по защите россиян в случае принятия международными органами решений, противоречащих законодательству России.

Поправки были подготовлены депутатами под руководством председателя Госдумы Вячеслава Володина.

«Это решение позволит нам защитить страну от незаконных, недружественных и агрессивных действий различных международных организаций», — сказал Володин.

Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия проводит кардинальный пересмотр отношений с международными организациями, нарушившими свои обязательства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить