В Госдуму внесли поправки о наказании за содействие противоречащим законам России решениям
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба нижней палаты российского парламента.
Соответствующие поправки предлагается закрепить в Уголовном кодексе России.
Тажке подготовлены инициативы о наделении российского президента полномочиями по защите россиян в случае принятия международными органами решений, противоречащих законодательству России.
Поправки были подготовлены депутатами под руководством председателя Госдумы Вячеслава Володина.
«Это решение позволит нам защитить страну от незаконных, недружественных и агрессивных действий различных международных организаций», — сказал Володин.
Ранее глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия проводит кардинальный пересмотр отношений с международными организациями, нарушившими свои обязательства.